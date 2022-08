Futuro Icardi, Wanda Nara esce allo scoperto: cambia tutto

Il futuro di Mauro Icardi continua a essere un vero e proprio punto interrogativo: Wanda Nara esce allo scoperto e svela tutto

Tra il PSG e Mauro Icardi gli indizi portano a pensare che il divorzio possa avvenire prima della fine di questa estate. L’attaccante argentino infatti sembrerebbe non rientrare nei piani del nuovo allenatore Cristophe Galtier. Infatti negli ultimi allenamenti l’argentino è stato spostato con gli esuberi e non è stato convocato per il match di domani sera contro il Montpellier.

Il bomber è stato accostato anche a un ritorno in Italia e tra le squadre ci sarebbe anche il Monza. A svelare quale sarà il futuro dell’argentino è stata proprio la moglie e procuratrice Wanda Nara.

Wanda Nara svela il futuro di Icardi: “Al PSG per altri due anni”

Mauro Icardi è sceso vertiginosamente nelle gerarchie del PSG, soprattutto dall’arrivo del nuovo allenatore Galtier. A parlare del futuro dell’attaccante è stata la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, che ai microfoni di ‘Intrusos’ ha svelato: “Rimarrà nel club per altri due anni. Per svincolare un giocatore devi pagare molti soldi e credo che non sia il caso. È un giocatore che tiene tante offerte in Europa. Questo succede quando cambia l’allenatore e prende altre decisioni. Ci sono molti giocatori che si trovano nella stessa situazione in questo club. Mauro sta decidendo cosa farà”.