Salernitana scatenata, altro colpo UFFICIALE: il comunicato

La Salernitana non si ferma e mette a segno un altro colpo importante in questa sessione estiva di calciomercato: il comunicato ufficiale

Solo due giorni all’esordio in campionato contro la Roma, ma questo non ferma la Salernitana dal mettere a segno colpi importanti per rinforzare la propria rosa. Il club campano infatti dopo Vilhena ha chiuso un altro affare che aggiungerà grande qualità ed esperienza alla rosa granata per affrontare la nuova stagione, dove si cercherà una salvezza più tranquilla rispetto a quella raggiunta lo scorso anno.

Il nuovo acquisto della Salernitana è Antonio Candreva, esterno che arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, che al verificarsi di alcune condizioni si tramuterà in obbligo. Infatti sul proprio sito ufficiale il club ha reso noto il nuovo acquisto, svelando che indosserà la maglia numero 87, la stessa già indossata con i club precedenti, tra cui proprio i blucerchiati. Un colpo importante che potrà aiutare la fase offensiva della Salernitana a mettere a segno i gol necessari per raggiungere la salvezza, obiettivo principale della nuova stagione che sta per iniziare.