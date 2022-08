Niente ritorno in Serie A: il bomber vola in Premier

Il bomber italiano si allontana sempre di più dal ritorno in Serie A. Ha deciso il proprio futuro: volerà in Premier League

Durante questo calciomercato estivo di colpi importanti ne abbiamo visti. Chi continua a vedere il proprio futuro in bilico è Wilfried Gnonto, bomber che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie alla convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini. L’attaccante classe 2003 al momento gioca in Svizzera nello Zurigo, dove lo scorso anno ha vinto il campionato. Il suo contratto con il club svizzero però scadrà tra un anno e sulle sue tracce ci sono diversi club.

Anche alcuni club di Serie A lo hanno messo nel mirino, cercando di riportare l’ex Inter in Italia. Ma il suo futuro sembrerebbe ormai quasi deciso. Volerà in Premier League.

Niente ritorno in Italia per Gnonto: andrà al Leeds

A soli 18 anni si prospetta un’opportunità molto importante per Wilfried Gnonto. L’attaccante della Nazionale italiana in forza allo Zurigo infatti potrebbe presto approdare in Premier League. La sua situazione contrattuale e le sue prestazioni infatti hanno fatto in modo che diversi club italiani ed esteri si interessassero a lui.

Ma ad avere la meglio potrebbe essere il Leeds di Radrizzani, che sembrerebbe intenzionato a portare Gnonto nel campionato inglese. Così niente ritorno in Serie A per il classe 2003, che raggiungerà Gianluca Scamacca in Premier League.