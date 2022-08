Inter, Inzaghi: “Assente Mkhitaryan, recuperiamo un difensore”

L’Inter si prepara alla gara di San Siro contro lo Spezia: le parole di Simone Inzaghi

L’Inter si prepara alla gara casalinga contro lo Spezia di sabato sera, la prima a San Siro del nuovo campionato.

I nerazzurri dovranno fare a meno di Mkhitaryan ma recuperano D’Ambrosio. Simone Inzaghi ha parlato in diretta sulla pagina ufficiale dell’Inter per spiegare la preparazione alla partita ma non solo: “I ragazzi hanno lavorato bene, si è cercato di perfezionare gli automatismi. Abbiamo recuperato D’ambrosio, non avremo Mkhitaryan. Dobbiamo avere tante soluzioni, sabato abbiamo finito addirittura con 4 punte”.

Inter, Inzaghi: “Non avremo Mkhitaryan”

Inzaghi ha proseguito: “Ho ottimi giocatori a disposizione, il più delle volte sono determinanti i 5 che subentrano. Tutte le squadre giocano per vincere fino all’ultimo istante. Non c’è stato alcun pareggio, tutte le squadre hanno cercato di vincere e altre partite si sono decise all’ultimo come la nostra”.

Lo Spezia ha ottimo tecnico, hanno vinto bene. Sarà una partita complicata, ci sono giocatori da tenere sotto controllo. Sarà emozionante tornare a San Siro, abbiamo questo ottimo rapporto con i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto ovunque ma domani sarà una bellissima atmosfera nel nostro stadio”