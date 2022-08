Svolta totale: in arrivo la firma con l’Inter

L’Inter intende chiudere gli ultimi colpi di mercato per poi pensare soltanto alla stagione: in arrivo la firma, Inzaghi felicissimo

Tra colpi in entrata e cessioni eccellenti: la sessione estiva di calciomercato si avvia alla fine con l’Inter assoluta protagonista. Simone Inzaghi ora è stato accontentato anche con il top player che è stato blindato da parte della società nerazzurra.

Un colpo importante da parte dell’Inter. Milan Skriniar resterà ancora per tante stagioni in maglia nezzurra: ora lo stesso presidente Steven Zhang starebbe pensando al rinnovo del centrale slovacco, che è diventato uno dei migliori in assoluto. Possibile proposta fino al 2027 con un ingaggio importante, come quello percepito da Lautaro Martinez, ossia intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

Il Psg ci ha provato a lungo con una corte asfissiante, ma l’Inter non ha mollato: il club francese era arrivato ad offrire fino a 60 milioni di euro, ma la società nerazzurra ha deciso di blindarlo anche per le prossime stagioni puntando sull’ex difensore della Sampdoria, divenuto ormai un pezzo pregiato in ambito internazionale.

Calciomercato, blindato Skriniar per il futuro

Una mossa davvero decisiva per l’Inter, che sta già pensando a costruire qualcosa di importante per i prossimi anni. Un rinnovo importante che sarà fondamentale anche in ottica futura: Milan Skriniar vestirà ancora la maglia nerazzurra facendo così esplodere di gioia lo stesso Simone Inzaghi, che ha cercato così di dare anche consigli decisivi alla dirigenza e al presidente Zhang evitando così di cedere un difensore di rango internazionale.