Cessione e ‘scippo’, la Juve sgambetta ancora una volta l’Inter

Una proposta di mercato per un suo giocatore potrebbe essere sfruttata dai bianconeri per ‘danneggiare’ l’Inter

Intrecci di mercato. Quante volte, sotto questa etichetta, abbiamo registrato clamorosi effetti-domino nelle trattative riguardanti giocatori terzi. O, come in questo caso, non esattamente seguiti in precedenza dal club che poi li potrebbe tesserare. L’asse Dortmund–Torino potrebbe rappresentare infatti una svolta negativa nel mercato dell’Inter, la grande rivale della Juventus.

Dopo aver blindato, con le parole del presidente Zhang, la cessione di Milan Skriniar, il club nerazzurro vuole mettere a segno l’ultimo colpo di mercato per poi concentrarsi esclusivamente sul campo. Già bloccato Francesco Acerbi – ma col vulcanico patron della Lazio Lotito, non è mai detta l’ultima parola – la dirigenza meneghina vuole regalare ad Inzaghi un altro colpo in difesa. Sul grande obiettivo delle ultime settimane però, quel Manuel Akanji oggetto di trattativa col Borussia Dortmund, incombe ora l’ombra della Juventus.

Il Dortmund vuole Zakaria: proposto Akanji nell’affare

Il Borussia Dortmund avrebbe infatti chiesto alla Juve il cartellino di Denis Zakaria. Un profilo già ben conosciuto al mondo della Bundesliga. Pur di arrivare al centrocampista elvetico il club della Ruhr avrebbe offerto Manuel Akanji – sì, proprio lui – avendo i due un valore di mercato sostanzialmente identico. Il fatto poi che il secondo non intende rinnovare il suo accordo col Dortmund, i gialloneri coltivano il timore di perdere il giocatore a zero tra qualche mese.

Con l’offerta dell’Inter ritenuta insoddisfacente dalla dirigenza tedesca, la soluzione sarebbe stata trovata offrendo il cartellino del difensore in cambio di quello del centrocampista bianconero. Se l’affare andrà a buon fine, i nerazzurri si troverebbero a dover gestire l’ennesimo sgambetto subìto dalla Juve dopo la beffa Bremer…