Scambio da urlo in Premier, Juventus a mani vuote

La Juventus ha messo nel mirino diversi obiettivi importanti per allestire una rosa super competitiva: lo scambio decisivo in Premier



Ultimi giorni di calciomercato davvero bollenti anche in casa Juventus: tanti obiettivi sul taccuino della dirigenza bianconera, ma ora il top player può saltare.

Come svelato dal tabloid Daily Mail, il Chelsea avrebbe chiesto informazioni a sorpresa al Manchester United per l’acquisto del centrale difensivo Harry Maguire. I Red Devils già da tempo avrebbero messo nel mirino così il talentuoso giocatore dei Blues, Christian Pulisic, che non è più al centro del progetto di Tuchel dopo i vari colpi anche dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

La Juventus aveva monitorato le sue qualità da tanto tempo, ma ora il giocatore del Chelsea è pronto a cambiare aria per tornare protagonista con la maglia del Manchester United. Un’idea suggestiva per quanto riguarda il suo futuro: uno scambio da urlo con Maguire, che ha commesso diversi errori in fase difensiva. I tifosi dello United non lo vorrebbero più in campo con lo stesso ten Hag pronto a schierare Varane al suo posto contro il Liverpool.

Il Chelsea, però, si sarebbe informato per inserirlo nell’affare Pulisic, pronto così a volare a Manchester: uno scambio decisivo per accontentare le parti coinvolte.

Calciomercato Juventus, nuovi obiettivi a centrocampo

La Juventus continuerà a lavorare senza sosta negli ultimi giorni di agosto per rinforzare così la zona centrale di campo. Il club bianconero proverà l’assalto definitivo a Leandro Paredes e Memphis Depay per allestire una rosa super competitiva. Pulisic sarebbe ad un passo dal Manchester United con l’idea pazza dell’inserimento per Maguire.