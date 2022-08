Ancelotti scippa il Milan: a gennaio al Real!

Il Milan può vedere un clamoros addio nella prossima sessione di calciomercato: a gennaio al Real Madrid, vola da Ancelotti

Il mezzo passo falso in casa dell’Atalanta non frena le ambizioni della squadra di Pioli. Il Milan vuole tornare ai tre punti, già contro il Bologna tra pochi giorni. Ma l’attenzione del club di via Aldo Rossi è al momento tutta focalizzata sul calciomercato estivo che chiuderà ufficialmente i battenti tra nove giorni.

Oltre alle entrate (verosimilmente quella di un nuovo centrocampista ed un centrale difensivo), i fari sono già puntati alla prossima stagione. A gennaio, infatti, il ‘Diavolo’ rischia di perdere uno dei suoi pilastri.

Addio Milan: lo vuole Ancelotti

Se il Milan non dovesse superare il prossimo girone di Champions League, allora la situazione in vista del mercato invernale potrebbe favorire un addio in direzione Madrid. Il Real infatti ha già messo nel mirino da alcune settimane uno dei grandi protagonisti dell’ultimo scudetto rossonero e, tra cinque mesi la situazione potrebbe effettivamente infiammarsi. Con il cammino europeo interrotto, il ‘Diavolo’ potrebbe decidere di lasciar partire Olivier Giroud.

Il bomber francese, considerato da Ancelotti il perfetto partner e sostituto di Benzema in attacco, è attualmente in scadenza il 30 giugno 2023 con la società campione d’Italia. Scenario, dunque, già ben definito. Il Real Madrid ha rimandato a gennaio l’assalto al vice Benzema ed il nome di Giroud pare destinato a rappresentare una primissima scelta sulla lista di Carlo Ancelotti.

Nell’ultimo anno Giroud ha messo a segno 14 gol in 38 presenze tra campionato e coppe, con 4 assist vincenti.