Juve in confusione, stoccata ai bianconeri

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato: in arrivo anche diversi colpi, che però non sembrano entusiasmare la piazza bianconera

Novità importanti in casa Juventus per arrivare a colpi da urlo in vista della stagione appena iniziata: il club bianconero è molto attivo per chiudere altre operazioni regalando innesti di spessore a Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese è stato già criticato aspramente dopo il pari a reti inviolate contro la Sampdoria, ma ora urgono rinforzi decisivi.

In arrivo per rinforzare l’attacco della Juventus l’ex attaccante del Napoli, ora al Marsiglia, Arek Milik, che potrebbe essere una valida alternativa a Vlahovic. Così lo stesso giornalista de “La Stampa”, Roberto Pavanello, ha espresso criticità per l’operazione: “Se a una settimana dalla fine del calciomercato, tutto ciò che riesci a fare per l’attacco è prendere Milik in prestito, allora significa che non sai davvero da che parte girarti”. Poi ha aggiunto: “Non so se per strategie sbagliate, risorse economiche risicate o solo banale confusione”.

La Juventus proverà a chiudere così diversi affari con una settimana al termine della sessione estiva di calciomercato: novità importanti dovrebbero esserci già nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, la strategia per Allegri

A centrocampo ad un passo anche il colpo Paredes, già nel mirino da tempo da parte della Juventus: l’argentino vorrebbe così trasferirsi a Torino visto che è molto amico di Di Maria, attualmente ai box per infortunio. Allegri non vede l’ora di avere a disposizione una rosa di altissimo livello con tutti gli infortunati recuperati per giocarsi così tutte le carte in Italia e in Europa. Al momento mancherebbero gli uomini-chiave, ma contro squadre modeste, come Sampdoria, c’è bisogno di fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti.