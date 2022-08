Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i match della terza giornata, in cui spiccano i big match Lazio-Inter e Juve-Roma

“Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 28 agosto“. Col consueto comunicato l’AIA ha dato evidenza delle designazioni arbitrali per i match della terza giornata d’andata del campionato di Serie A.

La giornata si spalma su tre date diverse: si parte venerdì sera, con Monza-Udinese e con un gustoso tra Lazio-Inter, per finire coi match della domenica sera, in cui spicca Fiorentina-Napoli. Nel mezzo, sabato alle 18:30, ecco l’attesissimo Juve-Roma.

Serie A, UFFICIALI gli arbitri della terza giornata: Irrati per Juve-Roma

MONZA – UDINESE Venerdì 26/08 h. 18.30

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ROSSI L. – MONDIN

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

LAZIO – INTER Venerdì 26/08 h. 20.45

Arbitro: FABBRI

Assistenti: PAGLIARDINI – VECCHI

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: CARBONE

CREMONESE – TORINO Sabato 27/08 h. 18.30

Arbitro: VALERI

Assistenti: BACCINI – PRENNA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: ABBATTISTA

JUVENTUS – ROMA Sabato 27/08 h. 18.30

Arbitro: IRRATI

Assistenti: PRETI – BERTI

IV: ABISSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

MILAN – BOLOGNA Sabato 27/08 h. 20.45

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: DEI GIUDICI – MARGANI

IV: MERAVIGLIA

VAR: NASCA

AVAR: IMPERIALE

SPEZIA – SASSUOLO Sabato 27/08 h. 20.45

Arbitro: COSSO

Assistenti: FIORE – MACADDINO

IV: VOLPI

VAR: DIONISI

AVAR: GIALLATINI

H. VERONA – ATALANTA h. 18.30

Arbitro: PRONTERA

Assistenti: DI GIOIA – DE MEO

IV: AYROLDI

VAR: GHERSINI

AVAR: GALETTO

SALERNITANA-SAMPDORIA h. 18.30

Arbitro: MASSA

Assistenti: MORO – GARZELLI

IV: FELICIANI

VAR: LA PENNA

AVAR: ZUFFERLI

FIORENTINA – NAPOLI h. 20.45

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: COLAROSSI – MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO

LECCE – EMPOLI h. 20.45

Arbitro: SANTORO

Assistenti: PASSERI – COSTANZO

IV: BARONI

VAR: MARIANI

AVAR: PERETTI