Proposto alla Juventus in prestito: spunta un nome a sorpresa

Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea di Tuchel, sarebbe potuto finire nei radar della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha iniziato proprio nel migliore dei modi la sua stagione. Dopo una vittoria in qualche modo convincente in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nel match esterno di Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Un punto decisamente misero per la Vecchia Signora che è finita al centro delle polemiche per il gioco, praticamente inesistente, messo in mostra in quel di Genova. Una prestazione scialba e incolore, basti pensare agli appena 9 palloni fatti toccare al centravanti Dusan Vlahovic. Numeri decisamente negativi per la Juventus che deve riscattarsi e magari, in questi ultimi giorni di trasferimenti, provare a portare a casa ulteriori rinforzi per fornire a Massimiliano Allegri una rosa in grado di incidere maggiormente.

I giocatori nel mirino in sede di calciomercato per la Juventus sono diversi. La caccia è sempre aperta per un regista, con il nome caldo che risponde al profilo di Leandro Paredes, mentre anche in attacco ci sono diverse soluzioni possibili. In pole position sembra esserci Milik, ex bomber del Napoli, nonostante nelle ultime settimane si sia parlato molto dell’ipotesi Memphis Depay, attaccante in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, nuovo nome in entrata

Proprio dallo stesso avvocato che cura gli interessi di Memphis Depay, potrebbe spuntare un nuovo nome per la Juventus di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Hakim Ziyech, fantasista marocchino del Chelsea che potrebbe lasciare i Blues in prestito. Il giocatore, seguito a lungo anche dal Milan di Stefano Pioli, non sembra scaldare troppo gli animi della dirigenza bianconera, a caccia di maggiori garanzie in sede di calciomercato.