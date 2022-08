Asse Milano-Napoli: scambio a sorpresa in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti potrebbero essere protagonisti in questi ultimi giorni di calciomercato con uno scambio: le ultimissime in Serie A

Due giornate del campionato italiano di Serie A in archivio con il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti che stanno vivendo momenti diversi.

I rossoneri, dopo la prima vittoria interna contro l’Udinese, si sono fermati a Bergamo con un pareggio in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri invece, nonostante un’estate decisamente travagliata, ora sembrano aver ritrovato la china, la fiducia, l’entusiasmo anche in sede di calciomercato, e sono ancora a punteggio pieno visti i trionfi ricchi di gol contro Verona e Monza. Il Milan, campione d’Italia in carica, ed il Napoli, terzo classificato nello scorso campionato di Serie A, potrebbero essere anche al centro di un’operazione di calciomercato che potrebbe realizzarsi nei prossimi giorni di trattative, gli ultimi prima della chiusura della finestra.

In casa Milan infatti servirebbe un sottopunta in grado di ricoprire tutti i tre ruoli della trequarti, mentre per gli azzurri un’ala destra che possa far rifiatare i titolarissimi potrebbe essere molto utile. In quest’ottica, i rossoneri potrebbero chiedere al Napoli il cartellino di Eljif Elmas, giocatore macedone.

Calciomercato Milan, occhi su Elmas: tentativo di scambio

Elmas, fantasista macedone, è a caccia di un maggior minutaggio che potrebbe trovare con la maglia del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti vorrebbero un giocatore che possa dare una marcia in più sulla trequarti, in particolare sulla fascia destra. In quest’ottica, per provare a convincere il Napoli, potrebbero mettere sul piatto il nome di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga non sembra convincere al 100% la dirigenza del Milan, ma resta da valutare quello che sarà il giudizio del Napoli in merito alla proposta.