Inter, spunta l’indizio sul difensore: si scatena l’effetto domino

Da un’indiscrezione il mercato si muove: l’Inter ora sembra più vicina a raggiungere il tanto agognato difensore centrale da regalare a Simone Inzaghi

Con Acerbi in fase di stasi è Chalobah l’obiettivo numero uno dell’Inter per sostituire Andrea Ranocchia. Il giovane difensore, però, è ancora vincolato al Chelsea che al momento è alla ricerca di qualcuno che possa numericamente prendere il suo posto in rosa, così da garantire equilibrio.

È notizia di poche ore fa, però, che Fofana del Leicester non sarà convocato in vista della partita di Premier League proprio contro il Chelsea. A riportare l’indiscrezione è ‘RMC Sports’. Fofana è il sogno di calciomercato di Tuchel, dopo i vari colpi già messi a segno, e il suo acquisto potrebbe essere la chiave per sbloccare Chalobah.

Una mancata convocazione – a cui si aggiunge la relegazione con l’Under 23 della settimana scorsa in seguito ad una assenza – è un segnale chiaro del difficile momento tra Fofana e il Leicester. Nonostante questo l’ex club di Ranieri continua a rifiutare le onerose offerte dei Blues per il classe 2000, che rischia di rimanere da separato in casa.

Calciomercato Inter, per Chalobah deve sbloccarsi Fofana

Se in questi ultimi giorni di mercato il Leicester dovesse cedere alle dorate lusinghe del Chelsea, anche l’Inter potrebbe sorridere. Chalobah diventerebbe a tutti gli effetti un esubero e in Serie A avere un difensore della sua fisicità e con la sua esperienza sarebbe un lusso non da poco, specie considerando che parte idealmente come la riserva di de Vrij.

Tutto, però, è ancora in divenire. A una settimana circa dalla chiusura del mercato tutto è in mano ai due club di Premier League. Nel frattempo Marotta si è coperto con Acerbi, che sebbene ferma, è ancora una trattativa in piedi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni in questo intreccio di mercato.