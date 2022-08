Assalto in casa Atletico, la richiesta della Juventus

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per gli ultimi colpi da regalare ad Allegri: ancora un assalto in Spagna

Non sembrano essere finite in casa Juventus: tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni, gli ultimissimi prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Idee entusiasmanti con gli ultimi colpi da mettere a segno per Massimiliano Allegri, voglioso di lavorare al completo con la sua rosa a disposizione.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato monitorando la situazione in entrata, ma attenzione anche a diverse cessioni last minute. Come svelato da Luca Momblano e Romeo Agresti su Juventibus il club bianconero potrebbe fare un altro colpo per rinforzare la fascia sinistra: nel mirino ufficialmente ci sarebbe il terzino brasiliano dell’Atletico Madrid, Renan Lodi. L’idea della Juventus è quella di acquistarlo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma il club spagnolo lo lascerebbe partire soltanto a titolo definitivo.

Juventus, altri colpi per Allegri

L’idea davvero interessante per rinforzare l’ultimo tassello mancante: idee importanti in vista dei tanti impegni da affrontare a partire da settembre con l’arrivo della Champions League. La Juventus vuole dimenticare le ultime stagioni deludenti in campo europeo allestendo una rosa super competitiva in ogni reparto. Renan Lodi andrebbe via soltanto a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, ma i bianconeri avrebbero pensato ad un’altra tipologia di affare. Le prossime ore saranno così decisive per chiudere la possibile operazione, l’ennesima di questa sessione scoppiettante.