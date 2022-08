CR7 a un bivio, pronta la maxi offerta: “140 milioni la prossima settimana”

Il centravanti portoghese potrebbe cogliere l’ultima chance sul mercato se dovesse arrivare il suo sostituto al Manchester United, ecco il piano perfetto da 140 milioni

Uno degli intrecci di mercato più caldi dell’intera sessione estiva potrebbe ribollire appena pochi istanti prima della chiusura ufficiale dei cancelli. Il nodo legato alla permanenza di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe finalmente sciogliersi, con il fuoriclasse portoghese che potrebbe avere il via libera grazie all’arrivo di un nuovo elemento di proprietà Ajax.

Si tratta di Antony, talentoso brasiliano a sorpresa assente contro l’Utrecht in Eredivisie. Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, Mendes avrebbe messo una pulce nell’orecchio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per avvicinare il proprio assistito alla causa partenopea: in ballo un’offerta da 140 milioni di euro diretta dal Manchester United verso Victor Osimhen da sciogliere al massimo entro la prossima settimana. Tuttavia, se Antony dovesse essere acquistato, il tutto sfumerebbe sul più bello. CR7 al Napoli non s’avrebbe da fare senza la partenza del centravanti nigeriano.

Calciomercato, Antony vicino allo United: un solo desiderio

Sebbene Antony sia considerato anche dal suo allenatore uno degli elementi più importanti e preziosi dell’organico a sua disposizione nell’Ajax, il calciatore avrebbe in mente il solo desiderio di diventare un nuovo calciatore dello United. Le parti sembrano vicine, così come vicine sono le assonanze con il valore di mercato di Osimhen del Napoli. A chiunque si riferisse Mendes, il club partenopeo si trova davanti ad un bivio enorme.