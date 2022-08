Maldini con un altro ‘colpo del condor’: nuovo centrocampista in saldo

È un Milan estremamente attivo quello che sta lavorando su più fronti in questo rush finale di calciomercato estivo. Particolare attenzione al centrocampo che necessita di rinforzi: Maldini nei giorni del condor

Sono ore molto calde per il calciomercato del Milan che si destreggia abilmente tra trattative da concludere e il campo dove la squadra di Stefano Pioli è tornata a vincere sabato sera battendo il Bologna in casa. Mentre Leao e Giroud hanno regalato tre punti ai rossoneri, la dirigenza con Maldini in primis, sta lavorando sugli ultimi colpi da mettere a segno. Particolare attenzione al centrocampo, dove abbandonate le piste che portavano a Onana e Onyedika, il Milan si è concentrata sul profilo di Aster Vranckx, mediano del Wolfsburg classe 2002 per il quale si prova a chiudere.

Si tratta di un altro giovane da plasmare in un centrocampo ricco di talento e che in estate ha perso uno dei calciatori più esperti ed importanti come Franck Kessie. Inoltre negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche trovare squadra Bakayoko, poco protagonista lo scorso anno e che nel caso potrebbe anche lasciar spazio ad un eventuale altro innesto.

Calciomercato Milan, non solo Vranckx: fuori Bakayoko e idea last minute dalla Liga

Maldini negli ultimi giorni di mercato si guarda intorno e si prepara nel caso a cogliere eventuali occasioni che potrebbero pararsi davanti. Un nome di respiro internazionale che in passato è stato accostato alla Serie A e che è ancora in cerca di sistemazione è quello di William Carvalho. Il Betis cerca una via d’uscita da tempo per il mediano portoghese che in un modo o nell’altro dovrà partire in questo rush finale di mercato. In caso di addio anche di Bakayoko, che piace anche al Monza, il lusitano non strapagato potrebbe rappresentare l’innesto giusto di esperienza davanti alla difesa come alternativa, da integrare agli altri ragazzi più giovani a disposizione.

Carvalho nel caso sarebbe un colpo d’esperienza anche in ottica Champions, per inserire un altro elemento che abbia giocato a livello internazionale nello spogliatoio. Il tempo stringe e si tratta di un incastro difficilissimo, ma qualora si presentassero eventuali occasioni, Maldini ha già dimostrato di potersi far trovare pronto. Arsenal, Leicester e Newcastle hanno messo gli occhi nel recente passato su Carvalho mentre la favorita potrebbe essere però il Fenerbahce.