Infortunio Inter, tegola Lukaku: ecco quando torna

Tegola pesante per l’Inter che viene colpita dall’infortunio del bomber Romelu Lukaku: ecco quando tornerà in campo

Periodo non fortunato per l’Inter, che dopo aver perso una partita difficile contro la Lazio per 3-1 allo Stadio Olimpico, affronta l’infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga infatti dopo essere stato sostituito nel secondo tempo contro la Lazio, non per motivi fisici, nell’allenamento di ieri ha avuto un risentimento muscolare.

Se inizialmente sembrava non preoccupare molto il problema di Lukaku, oggi dopo gli esami strumentali è arrivata la tegola definitiva. Ecco quando tornerà in campo il belga.

Inter, infortunio Lukaku: rientra dopo la sosta

A pochi giorni dal derby contro il Milan per l’Inter arriva una pesante tegola. Infatti l’infortunio di Romelu Lukaku sembrerebbe essere più grave del previsto. Oggi il club nerazzurro ha rilasciato un comunicato ufficiale dove ha spiegato che: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Dunque un infortunio che sembra più grave del previsto e che sicuramente lo costringeranno a saltare il derby contro il Milan. Il rischio al momento sarebbe quello di saltare circa 25-30 giorni, ovvero tornare dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Una tegola pesante che toglierà il miglior bomber all’attacco dell’Inter.