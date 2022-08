Inter, che stoccata a Inzaghi: “Non sa utilizzarlo”

Dopo la partita persa contro la Lazio piovono le critiche per l’Inter e per il tecnico Inzaghi: “Non sa utilizzarlo”

Ultima sconfitta difficile da digerire per l’Inter e soprattutto per Simone Inzaghi. Su due partite giocate all’Olimpico da tecnico dell’Inter, Inzaghi ha perso entrambe le volte contro la Lazio per 3-1. Ovviamente dopo la sconfitta non sono mancate le critiche al tecnico e alla squadra. Inoltre per i nerazzurri è arrivata anche una tegola pesante.

Infatti Inzaghi in vista del derby contro il Milan ha perso il bomber Romelu Lukaku per infortunio, che rischia di rimanere fuori fino a dopo la sosta. Per Inzaghi però è arrivata una stoccata pesante proprio sulla gestione dell’attaccante belga.

Inter, frecciata di Caronni a Inzaghi: “C’è un problema”

Il derby contro il Milan l’Inter lo giocherà senza il bomber Romelu Lukaku. L’attaccante belga salterà il big match per infortunio e rischia di rimanere fuori per circa un mese, fino alla ripresa dopo la sosta. A lanciare una frecciatina al tecnico interista Simone Inzaghi è il giornalista Matteo Caronni affermando:

“Se è un vantaggio non avere Lukaku, vuol dire che c’è un problema, cioè che Inzaghi non sa utilizzare il centravanti belga. È un paradosso, per me è un’assenza pesantissima”. Dunque una stoccata importante sulla gestione dell’attaccante belga tornato in prestito dal Chelsea.