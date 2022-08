“Inter più forte senza Lukaku”: la sentenza spiazza

Romelu Lukaku salterà per infortunio le prossime sfide dell’Inter: ora la squadra nerazzurra giocherà meglio, il punto di vista

Novità importanti in vista delle prossime sfide dell’Inter: tra campionato e Champions League, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Romelu Lukaku a causa di un infortunio muscolare. Spazio così all’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, che si ritaglierà la sua parte.

Ai microfoni di Radio Radio il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, ha espresso anche il suo punto di vista. L’infortunio di Lukaku non sarebbe un problema per Inzaghi, anzi i nerazzurri giocheranno meglio senza l’ariete belga: “L’Inter esce rafforzata dal suo infortunio. Nelle prime tre partite non dico che è stato un peso, ma sicuramente non è lo stesso giocatore del girone di ritorno dell’anno dello scudetto”.

Successivamente è entrato nel dettaglio: “Non è nemmeno quello del primo anno. Non ha mai avuto lo stesso rendimento per 38 gare, intendiamoci, ma aveva dei momenti in cui era trascinante. Per adesso, è di pochissima utilità al gioco della squadra, giocando spalle alla porta. Stasera sono curioso di vedere Dzeko con la Cremonese, ma il bosniaco quando sta bene è meglio del Lukaku attuale”.

Lukaku out per infortunio, spazio a Dzeko

Lukaku potrebbe saltare le prossime sei partite dell’Inter tra campionato e Champions League: lo stesso attaccante belga dovrà recuperare per metà settembre mettendosi successivamente di Simone Inzaghi. Nelle prime sfide di campionato, Lukaku ha messo a segno soltanto un gol contro il Lecce restando a secco contro Spezia e Lazio. Ora l’allenatore dei nerazzurri si affiderà al centravanti bosniaco, che ha tanta voglia di mostrare sempre il suo valore rimasto intatto.