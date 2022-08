Vittorie di Inter e Roma: perla di Barella, Dybala si sblocca

Tutto facile per Inter e Roma contro Cremonese e Monza: perla di Barella al volo, Dybala ne segna due

L’Inter risponde subito alla sconfitta contro la Lazio e vince 3-1 contro la Cremonese, avendo vita facile. La Roma di Mourinho conquista, momentaneamente, il primo posto grazie al 3-0 sul Monza.

I nerazzurri partono forte e la sbloccano con Correa che ancora una volta sfrutta lo spazio concessogli da Simone Inzaghi. Poco dopo arriva la perla di Nicolò Barella che sfrutta il cioccolatino di Calhanoglu e al volo fa partire una botta di destro che buca Radu. Nella ripresa l’Inter continua ad attaccare e prima sfiora il gol con Dzeko e Dumfries, poi lo trova con Lautaro Martinez che, subentrato a Correa, sfrutta il sevizio di Barella e vola verso la porta piazzando la palla col mancino all’angolo opposto. Terzo gol consecutivo per il Toro dopo quelli contro Spezia e Lazio. Nel finale c’è gloria per Okereke che rende meno amara la sconfitta degli uomini di Alvini.

Inter-Cremonese, Roma-Monza: tabellino marcatori

La Roma vince e convince in casa contro il Monza: Dybala si sblocca trovando i suoi primi due gol con la maglia giallorossa e tocca quota 100 in Serie A. Il primo è un grande gol, di forza e tecnica sul servizio di testa di Abraham. Il secondo è da vero rapinatore d’area di rigore, non esattamente la sua caratteristica migliore. Nella ripresa Ibanez chiude i conti di testa sul calcio d’angolo pennellato di Pellegrini. Esordio anche per Belotti nel finale. Tabellino marcatori.

INTER-CREMONESE 3-1 (12′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro, 90+3′ Okereke)

ROMA-MONZA 3-0 (18′, 32′ Dybala, 61′ Ibanez)