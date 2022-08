La Juve cancella l’Inter: Allegri prenota un colpo a sorpresa

La Juventus si muove con largo anticipo: occhi puntati sul gioiello che può arrivare nelle prime settimane di gennaio

Se il campo sta vedendo la sfida casalinga contro lo Spezia, la Juventus resta tuttavia concentrata anche sulle prossime operazioni di calciomercato. La rosa ha mostrato alcuni limiti ed in particolar modo in difesa, sulla corsia mancina, dove ormai da tempo sia Pellegrini (finito in prestito all’Eintracht Francoforte) che Alex Sandro non hanno dato sufficienti garanzie.

Prestazioni altalenanti ed è per questo motivo che i bianconeri avrebbero già messo nel mirino da diverse settimane uno dei talenti che, in Europa, sta facendo meglio in quella posizione del campo.

Juve, colpo a sinistra: arriva a gennaio

Ne aveva parlato oltre tre mesi fa ‘Calciomercato.it‘, adesso l’idea nata da tempo potrebbe svilupparsi a gennaio. La Juventus pensa a Borna Sosa, croato classe 1998 in scadenza nel giugno 2025 con lo Stoccarda. 3 presenze e 162′ in campo in questa stagione, in quella passata invece ha accumulato 30 presenze con 9 assist e 2 reti all’attivo.

Numeri che hanno conquistato i bianconeri che, se l’Inter dovesse effettivamente tenersi stretto Gosens (avvicinato al Bayer Leverkusen) non avrebbero grossa concorrenza nella corsa al talento di Zagabria. Su Sosa c’è l’interesse, tra le altre, anche dell’Atalanta (che aveva raggiunto l’accordo con il giocatore) ma la mancata cessione di Hateboer complica l’eventuale offerta della ‘Dea’ per il terzino croato.

Situazione dunque in divenire: Borna Sosa può vestire la maglia della Juventus ad inizio anno nuovo, la dirigenza lo ha messo nel mirino.