Tutta colpa dell’Inter: “Un fallimento”

Il calciomercato estivo si è chiuso da poche ore: arriva la dura critica per il mancato affare, Inter decisiva

L’Inter è stata certamente una delle grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato, chiusasi ufficialmente ieri sera alle 20. La dirigenza della ‘Beneamata’.tra uscite e soprattutto entrate, ha messo a disposizione a di Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva.

L’edizione odierna de ‘Le Parisien’ nella giornata odierna ha fatto il punto su una delle trattative più chiacchierate e controverse che, tuttavia, non si è concretizzata nonostante andasse avanti ormai da mesi.

Al-Khelaifi a tutti i costi: “Niente da fare”

Il passaggio di Milan Skriniar dall’Inter al PSG è sfumato ma il quotidiano francese, in tal senso, ha le idee ben chiare sugli ultimissimi tentativi del club di Al-Khelaifi di regalare a Galtier il talento slovacco. “Il Psg finisce con un fallimento”, titola il giornale che non loascia spazio a dubbi sul mancato affare tra i nerazzurri ed il club transalpino, sfumato definitivamente per quest’estate. “L’Inter ha chiuso la porta a diversi rilanci del Psg con Al-Khelafi impegnato direttamente ieri tutto il giorno a cercare di convincere Steven Zhang: niente da fare. Il Presidente Avrebbe persino noleggiato un jet per venire a Milano”.



Nonostante il pressing quasi asfissiante da Parigi, il club meneghino è riuscito a resistere tenendosi stretto uno dei pilastri ed assoluto protagonista dell’undici di Simone Inzaghi. Skriniar è rimasto a Milano e adesso con ogni probabilità si discuterà di rinnovo, vista l’imminente scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023 tra l’ex doriano e la ‘Beneamata’. L’Inter può quindi stare tranquilla, per il momento.

Intanto dalla Francia l’attacco al club di Al-Khelaifi per il fallimento della pista Skriniar è tangibile.