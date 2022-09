Marotta in agguato, pronto il colpaccio dalla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Lo scenario e tutti i dettagli

Archiviato il ko nel derby, l’Inter di Simone Inzaghi riparte dalla Champions League e dal debutto di fuoco contro il Bayern Monaco. Mercoledì sera, a San Siro, i nerazzurri ospiteranno la corazzata di Nagelsmann, tra le grandi favorite per la vittoria finale della massima competizione europea.

La squadra nerazzurra è ripartita nel segno della continuità sul mercato: “È stato un mercato molto difficile perché abbiamo dovuto coniugare l’esigenza di coniugare l’esigenza di mettere in continuità l’azienda, dando sostegno e sostenibilità, e quella di mantenere competitiva la squadra. – ha affermato Marotta riguardo alla sessione estiva appena conclusa – Lo abbiamo fatto confermando tanti elementi della passata stagione e la proprietà ha inciso nel momento in cui sono arrivate delle richieste. Come sapete tutti con Skriniar la società è stata irremovibile”. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per blindare il difensore oltre la scadenza del prossimo giugno. Ma non solo.

Calciomercato Inter, occhi su Cuadrado

Nel corso degli ultimi anni Marotta è sempre stato attento alle possibili occasioni a parametro zero. Una, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe arrivare dalla Juventus. Juan Cuadrado, infatti, ha avuto un inizio di stagione difficile, ben al di sotto rispetto ai suoi standard, e dopo il ‘caso’ rinnovo con i bianconeri non è escluso che possa terminare la sua avventura alla Juve alla scadenza del contratto nel prossimo giugno. L’Inter e Marotta e Ausilio sono già in agguato per il possibile colpo a parametro zero. Staremo a vedere.