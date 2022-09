Il Milan non si ferma: il prossimo gioiello arriva dalla Champions

Il Milan non si ferma: il prossimo gioiello potrebbe arrivare dalla Champions League. Nome nuovo per i rossoneri, tutti i dettagli

“La nostra missione in Europa quest’anno? Dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani”.

“Vogliamo iniziare con un risultato positivo, sarebbe importante. Dobbiamo affrontare la partita di domani con grande entusiasmo, rispettando i nostri avversari ma fidandoci anche delle nostre qualità”. È ripartito contro il Salisburgo il cammino europeo del Milan campione d’Italia: come dichiarato da Pioli alla vigilia del match di questa sera, i rossoneri vogliono continuare a stupire e compiere un ulteriore step anche in campo internazionale. Di fronte l’insidia Salisburgo, una squadra giovane e talentuosa che fa del ritmo e dell’intensità la sua caratteristica principale. Il club austriaco è ormai da anni una fucina di talenti (vedi Haaland) e il match di questa sera rappresenta un’importante occasione anche per la dirigenza per monitorare i gioielli in vetrina. Uno in particolare.

Calciomercato Milan, occhi su Okafor

Un possibile osservato speciale in casa rossonera è Noah Okafor. L’attaccante classe 2000 è uno dei migliori talenti attuali del Salisburgo e ha all’attivo 4 gol e 2 assist in questo avvio di stagione. Si tratta di un altro profilo giovane e di grande prospettiva, in linea con gli acquisti effettuati da Maldini e Massara nell’ultimo calciomercato estivo, da De Ketelaere a Vranckx e Dest. Il post Ibra e Giroud potrebbe partire da Okafor.