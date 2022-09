Liverpool a Napoli, il tweet choc: “Evitate di visitare il centro”

Polemiche per un tweet del Liverpool in vista della trasferta di Napoli: il club suggerisce ai tifosi di evitare il centro storico

“Se volete visitare il centro, tenete presente di poter essere presi di mira per furto, rapina o aggressione” è l’avvertimento che si legge sul profilo Twitter ufficiale dei Reds.

Il Liverpool “sconsiglia” di visitare il centro di Napoli e scoppia la polemica. Alla vigilia dell’attesissima partita di Champions League tra gli azzurri di Luciano Spalletti e la squadra di Jurgen Klopp, il canale Twitter ufficiale del club britannico ha pubblicato un messaggio rivolto ai propri tifosi.

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault.

— Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022