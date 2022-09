Di Maria, l’erede gratis a Torino: Allegri esulta

La Juventus non si ferma più: dopo Di Maria, il prossimo calciomercato estivo può regalare l’erede del ‘Fideo’

L’estate bianconera ha detto molto. La Juventus ha visto la sua rosa mutare pesantemente. Dagli addi di Chiellini e Dybala su tutti, alle firme di Pogba, Bremer, Di Maria e Milik, con il polacco approdato nelle ultime ore di agosto.

Adesso, però, se il campo ha visto il big match contro il PSG, il calciomercato continuerà a monopolizzare l’attenzione della dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Post Di Maria: vola da Allegri ‘gratis’

L’impatto che Di Maria ha avuto al suo approdo in bianconero è stato devastante: al netto di una condizione fisica non eccelsa e degli infortuni che ne stanno tuttavia limitando l’utilizzo. Ecco perché i bianconeri avrebbero già individuato l’erede del ‘Fideo’ che, va ricordato, ha firmato per una sola stagione con la società di Andrea Agnelli. Occhi in Spagna dove i talenti non mancano ed uno in particolare, che alla Juventus piace tanto e che è stato vicinissimo a trasferirsi al Milan di Pioli, potrebbe approdare a Torino. Si tratta di Marco Asensio, rimasto al Real Madrid seppure senza rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

La dirigenza juventina vuole provare ad agire in anticipo per assicurarsi l’accordo con il gioiello maiorchino che non è più una primissima scelta di Carlo Ancelotti. Nell’attuale stagione Asensio ha giocato solo una volta con 7’ in campo: davvero troppo poco, con l’ipotesi addio nel 2023 che pare ormai quasi scontata. Situazione dunque in divenire ma la Juventus è decisa a fare sul serio per regalare Marco Asensio ad Allegri, a zero.

Il Milan e le altre big interessate al gioiello del Real Madrid sono avvisate, il post Di Maria può arrivare dal club di Florentino Perez.