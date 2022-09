Strizza l’occhio alla Juve: Allegri sogna il colpaccio nel 2023

Il big ha strizzato l’occhio alla Juventus, Allegri torna a sognare il super colpo nel 2023: tutte le cifre e i dettagli

“Abbiamo fatto bene nel primo tempo. La Juve si è lasciata un po’ andare dopo il 2-0 e giocare con qualità contro una squadra del genere è difficile. Sapevamo, soprattutto io che seguo molto la Juve, che basta poco per riaprirla e che non sarebbe stato facile”.

E ancora: “Il mister è intelligente. La nostra è una squadra dura da allenare, lui ha fatto capire che l’obiettivo è vincere, giocare insieme e divertirsi. C’è bisogno di tutto ciò e dell’aiuto di tutti, ci ha dato organizzazione e compattezza. Tutti si sentono coinvolti, ha dato un senso di responsabilità. Ci sono momenti in cui bisogna difendere tutti insieme, bisogna saper soffrire e poi ripartire compatti. Così diventa tutto più facile, anche gli attaccanti aiutano”. Sono le dichiarazioni rilasciate da Marco Verratti nel post partita di Paris Saint-Germain-Juventus. In particolare, non sono sfuggite queste parole del centrocampista italiano: “Seguo molto la Juventus”. Un’uscita che ha fatto subito sognare i tifosi bianconeri e che potrebbe essere vista come un ‘assist’ in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Verratti, infatti, è stato già accostato alla Juve come suggestione e finora sogno per il centrocampo.

Calciomercato Juventus, Verratti strizza l’occhio: è il sogno per la prossima estate

Se il Liverpool o il Chelsea dovessero riscattare rispettivamente Arthur e Zakaria per oltre 35 milioni di euro, e in caso di addio di Rabiot, non è da escludere il possibile tentativo della Juventus per Verratti. L’ex Pescara è uno dei pallini di Allegri, anche se difficilmente raggiungibile. Il centrocampista, infatti, è ormai uno dei veterani del PSG e valutato oltre 50 milioni di euro. Staremo a vedere.