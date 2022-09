Napoli-Liverpool, ansia Osimhen: esce per infortunio sul finale del primo tempo

Serata magica al ‘Maradona’, per lo meno nei primi 45′. La festa rischia di essere rovinata però dallo stop di Osimhen

Sta succedendo l’incredibile al ‘Maradona’ di Napoli, dove al termine dei primi 45′ gli azzurri sono in vantaggio addirittura per 3-0 contro i finalisti dell’ultima edizione di Champions League. C’è però una brutta notizia che squarcia la festa azzurra allo stadio: il big è uscito per infortunio sul finale del primo tempo.

Al 41′ della prima frazione infatti, Victor Osimhen ha lamentato un problema muscolare : evidenti i gesti del nigeriano su un possibile stitramento del muscolo della coscia. Al posto dell’ex Lille è entrato Giovanni Simeone, che dopo appena 3′ ha realizzato il terzo gol per la formazione azzurra.