Il big se ne va: niente Italia, ha già scelto l’Arsenal

Il calciomercato non si ferma mai: adesso il gioiello ha già deciso di sposare il progetto dell’Arsenal, le italiane finiscono a mani vuote

Quella che sta per chiudersi è un’estate che ha regalato non poche sorprese alle squadre di Serie A. Dall’Inter, che nell’ultima sessione di calciomercato ha riabbracciato, tra le tante firme in entrata, Romelu Lukaku, al Milan che ha acciuffato il colpo De Ketelaere passando per Dybala alla Roma, concludendo con Pogba e Di Maria alla Juventus.

Adesso, però, in vista dei prossimi mesi, non arrivano buone notizie per le big del nostro calcio. Perchè uno dei grandi obiettivi della Serie A, per il 2023, sta per sfumare definitivamente.

“Vuole l’Arsenal”: così sfuma l’approdo in Serie A

Secondo quanto riferito dal portale ‘Footballinsider.com’, l’Arsenal starebbe continuando a lavorare ad un colpo già sfiorato nelle scorse settimane e che piace, da tempo, ad alcune big di Serie A. Si tratta di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in scadenza con l’Aston Villa il 30 giugn0 2023. Niente rinnovo, la volontà del talento di Rio de Janeiro è chiara: vuole l’addio, con un solo club in mente. Proprio l’Arsenal, con cui i contatti non si sono mai interrotti: Arteta lo vuole, magari già a gennaio approfittando dell’accordo con l’Aston Villa che scadrà dopo pochi mesi. Il giocatore avrebbe già confidato agli amici di aver scelto l’Arsenal, beffando di fatto Juventus, Roma e Milan che seguivano il calciatore con grande interesse.

Solo i rossoneri, inoltre, potrebbero tesserare Douglas Luiz a gennaio visto che bianconeri e giallorossi non hanno a disposizioni posti da extracomunitario liberi nell’immediato. Ma il gioiello verdeoro, 24 anni, ha in mente solo la squadra di Arteta per il prosieguo della carriera. L’Arsenal ci aveva già provato con una proposta da poco più di 28 milioni di euro: la richiesta dell’Aston Villa è rimasta ferma sui 35.

In questa stagione, Douglas Luiz ha collezionato 6 presenze tra Premier League e EFL Cup con 2 reti e 282′ in campo con l’Aston Villa.