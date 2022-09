La Juve anticipa Marotta: ecco l’erede di Cuadrado

La Juventus pianifica il post Cuadrado: occhi in Serie A dove i bianconeri possono prendersi l’obiettivo dell’Inter

Il giorno il discusso pari casalingo contro la Salernitana, non sono poche le critiche verso la Juventus di Massimiliano Allegri. Al di là del risultato, non ha convinto la prestazione in una gara che per lunghi tratti ha visto i campani mettere troppo facilmente in crisi la retroguardia della ‘Vecchia Signora’.

Ecco quindi che le attenzioni di Allegri, in attesa di tornare in campo tra due giorni per il big match di Champions League contro il Benfica, sono già rivolte al calciomercato.

Marotta alle strette: così può andare alla Juve

Ed in particolar modo, la zona del campo dove il ds Cherubini ha intenzione di operare con decisione nel 2023 sarà quella della corsia di destra della difesa. Il ruolo occupato da Cuadrado, 34 anni e reduce da un rinnovo automatico fino al prossimo 30 giugno, molto probabilmente verrà occupato da un altro profilo. L’emergenza terzino è sotto gli occhi di tutti ed è per questo che i vertici del club torinese avrebbero messo nel mirino il possibile colpo dalla Serie A. Si pensa a ringiovanire un reparto che sta già mostrando, da tempo, crepe importanti.

E per rimpiazzare Cuadrado il nome giusto può essere quello di Wilfried Stephane Singo, ivoriano 21enne in forza al Torino. Il giocatore classe 2000 piace tanto anche all’Inter che, con la permanenza di Dumfries a Milano, non è riuscita ad affondare il colpo. Adesso la ‘Vecchia Signora’ intende provarci concretamente, con Marotta alla finestra ma pronto ad intervenire solo con l’uscita dell’ex PSV.

Singo nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze con 3 gol e 4 assist vincenti: adesso, agli ordini di Juric, è un titolare inamovibile con 5 presenze ed 1 assist nell’annata appena cominciata.