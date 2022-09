Guardiola taglia fuori Juve e Inter: doppia beffa all’improvviso

Pep Guardiola è sempre molto attivo monitorando i migliori giocatori in circolazione per incrementare il tasso tecnico del Manchester City: beffa a Juve e Inter

Saranno mesi intensi in campo e anche fuori dal campo vista la sosta Nazionale per il Mondiale che si giocherà a cavallo tra novembre e dicembre. Le big d’Europa penseranno così ai vari colpi da mettere in vista della sessione invernale dopo la massima competizione riservata alle Nazionali.

In questo modo lo stesso Manchester City potrebbe tornare alla carica per Grimaldo, il terzino sinistro del Benfica, seguito anche a lungo dal Barcellona. Come svelato daIl club blaugrana potrebbe tirarsi fuori con Juventus e Inter che avevano chiesto informazioni già in passato per il terzino spagnolo. Anche i nerazzurri non avrebbero la meglio visto che non si libererebbe Jordi Alba con Grimaldo pronto a volare in Premier League alla corte di Pep Guardiola. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e potrebbe così essere un’occasione ghiotta a parametro zero.

Un’occasione ghiotta in vista della prossima stagione con Grimaldo che potrebbe così pensare di accordarsi anche a partire da gennaio. Il Benfica lo lascerebbe partire anche per pochi milioni per non perderlo definitivamente a parametro zero. Come svelato da Tuttosport anche la Juventus aveva pensato a lui per rinforzare la fascia sinistra al posto dell’esperto Alex Sandro, ormai pronto a dire addio al club bianconero.