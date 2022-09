Sirene inglesi per la Roma: affare sull’asse Mourinho-Conte

Antonio Conte col suo Tottenham punta in grande e il mercato dell’ultima estate ne è stato una prova. Le ambizioni sono elevate e intanto il tecnico italiano potrebbe mettere nel mirino anche un difensore di Serie A per la prossima stagione

Antonio Conte è il fulcro del progetto tecnico del Tottenham, che nel corso della passata stagione si è messo nelle mani del tecnico italiano venendo ripagato dalla qualificazione alla Champions League. Nell’ultima finestra di mercato estivo non sono poi mancati i nuovi innesti ad immagine e somiglianza dell’idea di gioco dell’ex condottiero di Inter e Juventus che con i vari Kulusevski, Bentancur e Perisic ha dimostrato di guardare con un occhio di riguardo anche alla Serie A. A tal proposito non è da escludere che l’allenatore salentino per la prossima estate possa mettere nel proprio mirino anche un altro big del campionato italiano.

Fari puntati in casa Roma dove Josè Mourinho, peraltro ex tecnico degli Spurs, sta provando a modellare la squadra su un target di obiettivi più elevato rispetto al piazzamento dello scorso anno. Questa sera la compagine capitolina è inoltre impegnata in Serie A contro l’Empoli in trasferta e lo stesso Conte a distanza potrebbe aver messo nel mirino un difensore giallorosso.

Calciomercato Roma, Ibanez dalla convocazione all’occhio di Conte: la Premier potrebbe far suonare le sirene

Occhio a Roger Ibanez, classe 1998 brasiliano appena convocato anche dalla nazionale di Tite con annessa gioia esplosa su Twitter: “È uno dei giorni più belli della mia carriera. Sognavo di indossare la maglia della nazionale brasiliana fin da bambino, e questo 9 settembre è diventata realtà. Frutto di un grande lavoro e grazie al coinvolgimento di più persone. Un traguardo per tutti! Felicità immensa…”. Il lavoro sul campo sta quindi dando tanti frutti a Ibanez che è uno dei leader della difesa a tre di Mourinho che quasi sempre si affida a lui e alla sua crescita anche per il futuro.

Struttura fisica importante, esperienza in via di formazione e capacità tattiche di rilievo per il brasiliano che potrebbe piacere proprio a Conte per il suo Tottenham del futuro, modellato esattamente sulla difesa a tre. Gli Spurs la prossima estate potrebbero infatti tornare a bussare alle porte della Serie A per accontentare il tecnico salentino che desidera un altro centrale adatto per caratteristiche ed età al suo tipo di difesa. Ibanez, valutato sui 25/30 milioni, e col contratto in scadenza 2025, potrebbe attirare Conte che col suo Tottenham non avrebbe problemi a formulare un’offerta economica importante per far vacillare la Roma la prossima estate, fermo restando la voglia di continuare insieme.