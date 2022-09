“Il Var per punire la Juventus”, Massimo Mauro è chiaro

Juventus-Salernitana lascerà un segno nel mondo del calcio anche con il Var: decisione incredibile, ora parla Massimo Mauro

Se ne parlerà ancora per tanti giorni per il gol annullato a Milik. Una decisione discutibile ed incredibile con la posizione di Candreva che non sarebbe stata presa in considerazione nelle immagini proiettate nello schermo del Var.

Le immagini si sono concentrate soltanto al centro dell’area di rigore senza notare la posizione di Antonio Candreva sul calcio d’angolo. L’AIA ha svelato che non aveva a disposizione così tante immagini per valutare tutto ciò: tutto è uscito a galla con un video amatoriale di un tifoso dopo le dichiarazioni di Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, che aveva così avvisato tutti.

Juventus, il pensiero di Massimo Mauro

Così lo stesso Massimo Mauro ha rivelato il suo pensiero Pressing-lunedì su Italia1 dopo quanto successo all’Allianz Stadium: “Colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in mezzo al campo, quando la giustizia non può essere sommaria nel gioco del calcio. O ci mettiamo in testa che la Juventus ha vinto i suoi Scudetti meritatamente oppure possiamo dire che il Var è stato introdotto per punire la Juventus”. Poi ha aggiunto: “Ora si capisce che il Var certe cose non le risolverà mai”. Dichiarazioni alquanto pesanti da parte dell’ex giocatore di Juventus e Napoli, che è da tempo opinionista prima a Sky e poi a Mediaset.