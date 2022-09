Ossessione Leao per il City: la provocazione di Maldini

Il Manchester City all’assalto totale di Rafael Leao: la provocazione di Maldini

Il Milan nella prossima gara di campionato contro il Napoli a San Siro dovrà fare a meno di Rafael Leao, espulso per doppio giallo nella trasferta contro la Sampdoria.

Proprio Leao continua ad essere al centro di voci di mercato, nonostante la chiusura della sessione estiva. Il gioiello portoghese ha ricominciato la stagione come l’aveva terminata, trascinando il Milan a suon di gol e giocate devastanti, come quelle nel derby. Sono già 3 i gol, conditi da 3 assist, in 6 partite di campionato. Un bottino destinato a crescere in maniera esponenziale. Il suo contratto scade nel 2024 ma i rossoneri sono consapevoli che trattenerlo sarà molto difficile, soprattutto visto il forte interesse del Manchester City.

Il City all’assalto di Leao: il Milan chiede Alvarez

Il Manchester City è pronto all’assalto di Rafael Leao in vista della prossima sessione di mercato. I citizens sono pronti a pagare la clausola da 150 milioni di euro per strappare il fenomeno portoghese ai rossoneri e battere la concorrenza.

Il Milan, però, oltre a una grande somma di denaro, potrebbe chiedere al club inglese il cartellino di Julian Alvarez, attaccante argentino classe 2000. Il Manchester City lo ha acquistato a gennaio, lasciandolo al River Plate fino al termine della stagione. Ad oggi rappresenta un’alternativa di assoluto livello a Erling Haaland in quel reparto. Guardiola crede molto in lui e lo considera un talento, come dimostrano anche i 2 gol in 4 partite di Premier League.