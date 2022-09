Big ancora svincolato, Mou tenta un altro colpaccio

Un altro colpo a parametro zero per la Roma: Mourinho prova a convincere Tiago Pinto. Tutti i dettagli

“E a centrocampo chi gioca? Pinto ha fatto una conferenza onesta e brillante, ma quando ha detto che eravamo a posto con Cristante adattato, io dico che non è così”.

“Ci sono allenatori che piangono, a me piace di più scherzare. Spero, però, che mi possano aiutare”. Dopo la chiusura del calciomercato estivo, José Mourinho ha replicato così a Tiago Pinto sulla questione difensore centrale. Il direttore sportivo della Roma aveva dichiarato: “Un altro difensore centrale? Non mi piacciono molto le interviste e le conferenze stampa, ho spiegato la nostra strategia venerdì. Il mercato è chiuso e ora dobbiamo concentrarci su queste partite prima della sosta. Sono fiducioso che i risultati arriveranno, sul mercato sono stanco”. Il ds ha chiuso al mercato degli svincolati, ma le occasioni non mancano e Mourinho continua a sperare.

Calciomercato Roma, Mourinho spinge per il colpo Denayer

Tra i giocatori ancora svincolati spicca il nome di Denayer. L’ex Lione e Nazionale belga è senza squadra e, con la sua esperienza anche in campo internazionale, potrebbe fare al caso di Mourinho. Il difensore, già accostato anche a Napoli e Juventus, non ha ancora raggiunto accordi con nessun club e resta in attesa di una chiamata. Come dichiarato dallo stesso allenatore, Mourinho sta spingendo per avere un altro centrale e, con ogni probabilità, sta ancora provando a convincere Tiago Pinto e la società giallorossa. Al momento sono invece da escludere le altre piste che portano a Juventus e Napoli. Mou è in pressing.