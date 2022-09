Simeone deluso dal nuovo arrivato: può tornare in Serie A

L’Atletico Madrid scarica il terzino: tornano a farsi sotto le big di Serie A

L’Atletico Madrid è crollato in Champions League contro il Bayer Leverkusen, perdendo 2-0 la seconda gara del girone.

La squadra di Pablo Simeone non ha ancora ingranato, complice lo scarso rendimento di alcuni giocatori. Tra questi Rodrigo De Paul ma anche un altro ex Udinese, Nahuel Molina, arrivato nel mercato estivo proprio dal club friulano, su esplicita richiesta del ‘Cholo’. Il terzino argentino, però, non sta convincendo l’allenatore dei colchoneros, né la dirigenza del club. Il suo esordio è iniziato con un cartellino rosso contro il Villareal e anche le successive prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. Anche nell’ultima di Champions Simeone lo ha schierato titolare ma la sua prestazione non ha rispecchiato il suo reale valore.

L’Atletico scarica Molina: può tornare in Italia

Dalla Spagna arrivano le prime voci di malcontento su Molina e come riportato da ‘todofichajes.com’, nonostante l’investimento di 20 milioni di euro per prelevarlo dall’Udinese, l’Atletico Madrid starebbe già valutando l’ipotesi di sacrificare il classe ’98 argentino. Molina potrebbe tornare un nome caldo in ottica Serie A.

La Juventus potrebbe riprovarci a giugno per rinforzare la corsia di destra dove attualmente si alternano Danilo e Cuadrado (quest’ultimo in scadenza). L’Inter, invece, potrebbe valutare Molina, qualora arrivasse un’offerta importante per Denzel Dumfries. In quel caso l’argentino andrebbe a prendere il suo posto sulla fascia destra.