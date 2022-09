Roma, Mourinho accontentato: il difensore è vicino

Presto Mourinho potrebbe avere il difensore che tanto ha richiesto: ecco il punto

La Roma ha trovato anche la sua prima vittoria in Europa League della stagione. Dopo la sconfitta contro il Ludogorets, i giallorossi hanno superato 3-0 l’Helsinki, ritrovando un convincente Zaniolo e il primo gol di Belotti.

José Mourinho, però, ha più volte sottolineato come in difesa manchi un centrale che nel mercato estivo non è arrivato. La Roma ha seguito diversi profili durante l’estate ma per nessuno di questi è arrivato l’affondo decisivo da parte della dirigenza. Mourinho ha diversi nomi nella sua lista e uno di questi, come riportato da ‘FootballTransfers’, è Trevoh Chalobah, attuale difensore del Chelsea, trattato anche dall’Inter nelle ultime settimane di mercato, prima di virare su Acerbi. Dopo gli arrivi di Fofana e Koulibaly, lo spazio di Chalobah nei Blues si è notevolmente ridotto e per questo la volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbe fare la differenza nell’apertura verso la Roma.

Roma, Mourinho chiama Chalobah

La Roma intende sfruttare proprio questo aspetto per convincere Chalobah a trasferirsi in Italia già nel calciomercato di gennaio. Attualmente i giallorossi sembrano i più indirizzati verso il difensore inglese con origini di Sierra Leone. Il classe ’99 ha un contratto col Chelsea fino al 2026 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Mourinho presto potrebbe avere il difensore che tanto ha chiesto in questa ultima sessione di mercato.