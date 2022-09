Italia, i convocati di Mancini per la Nations League

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio impegno di qualificazione alla Nations League

Sta per arrivare la sosta per le nazionali e il c.t. Roberto Mancini ha scelto i convocati per la qualificazione alla prossima Nations League.

L’Italia avrà due impegni, il primo il 23 settembre a San Siro contro l’Inghilterra e il 26 contro l’Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. In classifica comanda l’Ungheria con 7 punti, seguita dalla Germania con 6, l’Italia a 5 e l’Inghilterra ultima con 2 soli punti. La vincente del girone accede alle semifinali, l’ultima retrocede in Lega B. Di seguito ecco i convocati scelti da Roberto Mancini per il doppio impegno degli azzurri.

Italia, i convocati di Mancini: prima volta per Mazzocchi

Numerose sorprese tra i convocati di Mancini per il doppio impegno di qualificazione alla Nations League. Diverse prime chiamate: da Vicario a Provedel, da Mazzocchi, reduce da un inizio di stagione di alto livello con la Salernitana, a Zerbin che già aveva ricevuto la chiamata prima dell’estate. Ecco la lista completa.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Luiz Felipe, Mazzocchi, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali, Verratti

ATTACCANTI: Cancellieri, Gnonto, Grifo, Immobile, Politano, Raspadori, Scamacca, Zerbin