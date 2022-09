Alvarez allo scadere, il Sassuolo espugna Torino

Un gol e poche emozioni nel quinto anticipo di Serie A tra Torino e Sassuolo: blitz finale dei neroverdi

Il Sassuolo vince a Torino con un gol a tempo quasi scaduto di Álvarez, entrato dalla panchina pochi minuti prima. Mazzata per il Toro.

Torino – Sassuolo © LaPressePoche emozioni a Torino dove i padroni di casa accendono la partita poco prima dell’intervallo: al 37’ Singo serve al centro Vlasic, quest’ultimo conclude col piede mancino, ma Consigli respinge con l’aiuto del palo. Sul pallone si avventa Lazaro che realizza il tap-in vincente, ma il suo gol viene annullato per posizione di fuorigioco dell’ex Inter. È l’unico lampo della partita fino al 93′ quando il Sassuolo passa in vantaggio: in gol Alvarez, appena entrato al posto di Pinamonti, con un colpo di testa vincente su cross di Rogerio dalla sinistra. Una vittoria importante per la squadra di Dionisi, ko pesante, invece, per quella di Juric,

Torino-Sassuolo: tabellino e classifica

TORINO-SASSUOLO 0-1

93′ Alvarez

La classifica: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 11, Torino 10*, Sassuolo 9*, Spezia 8*, Salernitana 7*, Empoli 7*, Fiorentina 6, Lecce 6*, Bologna 6,* Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 2*, Monza 1.

*una partita in più