Calciomercato, UFFICIALE: De Zerbi è il nuovo allenatore

Roberto De Zerbi si trasferisce in Inghilterra: il comunicato ufficiale del suo nuovo club

Era nell’aria il suo trasferimento in Premier League e adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton.

Il tecnico ex Sassuolo, reduce dall’ultima esperienza turbolenta in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, segnata dallo scoppio della guerra, è il sostituto di Graham Potter. De Zerbi si appresta a vivere la sua prima avventura in Inghilterra.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022