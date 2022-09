È fuori anche dagli Europei: arriva il verdetto UFFICIALE

La Nazionale, dopo essere stata esclusa dai Mondiali, non potrà prendere parte neanche al sorteggio per gli Europei: decisione ufficiale

Gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina continuano a toccare anche il mondo del calcio. Lo scorso febbraio i russi avevano deciso di invadere il territorio ucraino, generando morti e terrore tra la popolazione. Da lì sono scaturiti diversi provvedimenti da parte delle istituzioni calcistiche, tra cui l’esclusione della Nazionale maggiore dai Mondiali in Qatar.

Non solo la Fifa, anche l’Uefa ha deciso di prendere posizione negli scorsi mesi e adesso è arrivata pure la sentenza definitiva riguardante i prossimi Europei, che andranno in scena nel 2024. Il 9 ottobre si terrà in quel di Francoforte il sorteggio dei gironi di qualificazione. Sorteggio a cui la Russia non prenderà parte: il verdetto del massimo organo europeo è stato reso noto ufficialmente questo pomeriggio dalla Federazione biancorossa.

Non solo i Mondiali, Russia esclusa anche dagli Europei: è UFFICIALE

Di seguito il comunicato: “La nazionale russa non prenderà parte al sorteggio del turno di qualificazione del Campionato Europeo 2024, che si terrà il 9 ottobre a Francoforte – si legge nella nota -. Il motivo ha a che fare con la decisione dell’UEFA dello scorso febbraio di sospendere la partecipazione delle squadre nazionali e dei club russi alle competizioni sotto l’egida dell’organizzazione, agendo per impostazione predefinita ‘fino a nuovo avviso’“. Il provvedimento non include solamente le nazionali, ma anche tutti i club russi che non parteciperanno a Champions, Europa League e Conference.