Giudice Sportivo, gli squalificati: stangata UFFICIALE per Di Maria

La giornata di campionato che si è da poco chiusa ha visto diversi i cartellini: ecco le squalifiche, Di Maria in primo piano

Non è un mistero che tra gli episodi più discussi dell’ultimo turno di Serie A vi sia stato il fallaccio di Di Maria su Izzo che è costato al ‘Fideo’, in Monza-Juventus, l’espulsione.

Sono adesso, da pochi minuti, arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a riguardo, con il lungo elenco degli squalificati che tocca anche l’Inter: ecco i dettagli.

Rosso a Di Maria: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Contro Bologna e Milan, Angel Di Maria non ci sarà. Il Giudice Sportivo ha infatti comminato due giornate al fantasista argentino, in seguito all’espulsione del bianconero contro il Monza. Queste le motivazioni: “Per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive“.

Due giornate di squalifica, dunque, per l’ex PSG che lascia la Juventus in un momento decisamente critico per i bianconeri. Tra i bianconeri seconda sanzione per Bremer, mentre salterà la sfida contro la Roma Marcelo Brozovic al ritorno dagli impegni con le nazionali.

15mila euro di multa al Milan per cori insultanti di matrice territoriale nella partita contro il Napoli: tra i tecnici, invece, una giornata a Mourinho (espulso) ed una a Sarri, che ha raggiunto la quinta sanzione.