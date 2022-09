Nuovo colpo in attacco per la Juventus: arriva solo con la cessione

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe tornare sul profilo di Marcus Thuram, attaccante de Gladbach: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

Non è di certo il miglior momento della storia recente della Juventus, da 10 anni a questa parte, anzi è forse il peggiore se andiamo a considerare i risultati e le prospettive per la stagione.

Il nuovo corso targato Massimiliano Allegri, arrivato per riportare i trionfi e lo stile Juventus dopo gli anni con Sarri e Pirlo, stenta invece a decollare e, al posto dei trofei, la Vecchia Signora sta collezionando una serie di cocenti delusioni pesantissime coadiuvate da altrettanti record negativi che iniziano a pesare, e non poco, per la tifoseria. Eppure, soltanto qualche settimana fa con la finestra di calciomercato ancora apertissima, il destino della stagione della Juventus sembrava di tutt’altra fattura. I bianconeri infatti, con gli arrivi alla Continassa di Angel Di Maria e Paul Pogba, sembravano indirizzati verso un posto sicuro da protagonisti nella lotta per lo scudetto contro le altre big del nostro calcio, il Milan campione in carica e l’Inter di Simone Inzaghi, anch’essa in questo momento in una profonda crisi d’identità.

Invece non è andata proprio così. La Juventus infatti non ha mai avuto finora Paul Pogba, fermato da un problema al ginocchio che lo vedrà verosimilmente rientrare non prima del mondiale, mentre Angel Di Maria ha accusato qualche acciacco ed è finito anch’egli nella spirale di negatività che si sta vivendo ora in casa bianconera: basti pensare alla futile espulsione maturata contro il Monza.

Calciomercato Juventus, i bianconeri non si fermano: pronta la mossa per gennaio

Per cercare di sopperire ai problemi tecnici, la dirigenza della Juventus potrebbe nuovamente tornare sul mercato a gennaio per garantire ad Allegri un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. In quest’ottica, attenzione al profilo di Marcus Thuram, francese del Gladbach valutato circa 20 milioni di euro, ma con un contratto in scadenza nel 2024. L’ipotesi del figlio d’arte stuzzica e non poco la dirigenza della Vecchia Signora che, però, non potrà muoversi se prima non completerà l’uscita a titolo definitivo di Moise Kean, flop della scorsa finestra di calciomercato estiva.