Offerta due per uno: Ancelotti si prende Leao

Il futuro di Rafael Leao a Milano resta in discussione: dal rinnovo all’assalto del Real Madrid, ecco la super offerta

La sconfitta contro il Napoli è arrivata nonostante la buonissima prestazione. I rossoneri hanno dovuto fare a meno di Rafael Leao, pedina insostituibile per Pioli. È mancata concretezza e probabilmente molto sarebbe cambiato se il portoghese fosse sceso in campo, a San Siro.

In tal senso, l’importanza di Leao per il Milan è fuori discussione ed il tira e molla per il rinnovo dell’ex Lille, in scadenza il 30 giugno 2024, non rende di certo contenti Maldini e Massara. L’attenzione sul 23enne di Almada è costante, da parte di diversi grandi club sparsi per l’Europa.

Super scambio per Leao: il Real ci prova

Chi potrebbe concretamente farsi avanti durante la prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente il Real Madrid. I ‘Blancos’ non hanno mai nascosto l’interesse verso Leao e avrebbero in mente una grande offerta difficile da rifiutare il prossimo giugno. Discorsi che vanno avanti per il rinnovo ma la firma sul nuovo contratto ancora non è arrivata. E Leao farebbe fatica a dire di no al Real Madrid, nel caso in cui Florentino Perez mettesse sul piatto la seguente offerta. Il cartellino del brasiliano Rodrygo, arrivato dal Santos nel 2019 per 45 milioni di euro, ma non solo. Oltre al talentuoso esterno, che potrebbe nello scacchiere tattico prendere il posto proprio di Leao, Ancelotti rinuncerebbe ad un altro profilo di assoluto spessore.

Si tratta di Eduardo Camavinga, arrivato un anno fa dal Rennes per 31 milioni e che, adesso, non sta giocando moltissimo alla corte dell’allenatore romagnolo. Uno scambio due per uno che può far titubare tanto il Milan, che in un solo colpo risolverebbe anche il nodo legato all’eredità di Kessie, nell’immediato oltre a rimpiazzare Leao con un degno erede. Tanto lo stesso Leao: per il portoghese, l’approdo a Madrid sponda Real, sarebbe un traguardo importantissimo raggiunto da pochi talenti a 23 anni.

Leao, dopo essere stato decisivo nell’annata coincisa con lo scudetto, ha in questa stagione collezionato 8 presenze con 3 gol e 6 assist vincenti con la maglia del Milan.