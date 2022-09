Ribaltone alla Fiorentina: doppio ‘regalo’ alla Juve

Il calaciomercato di Fiorentina e Juventus legato a doppio filo: ecco la firma che può far felice anche la società di Andrea Agnelli

Classifica molto simile, li distanzia soltanto un punto. I destini, in ottica calciomercato futuro, potrebbe essere intrecciati. Fiorentina e Juventus chiudono la classifica, alla prima sosta per le nazionali, a 9 e 10 punti in 7 giornate di Serie A. Adesso, però, nei giorni d’attesa al ritorno sul rettangolo verde, pensieri e valutazioni sul futuro restano all’ordine del giorno.

La Juventus non è certamente soddisfatta da quello che è stato il primo stralcio di stagione, con Allegri al centro delle critiche e che rischia seriamente di dire addio a fine campionato nonostante il lungo contratto.

Sottil a Firenze: la Juve esulta due volte

Una decisione che potrebbe riguardare pure la Fiorentina che avrebbe già individuato il sostituto di Vincenzo Italiano. La Fiorentina potrebbe quindi puntare su Andrea Sottil, che in Toscana ritroverebbe in rosa anche suo figlio Riccardo. E Italiano? Attualmente sotto contratto con la ‘Viola’ fino al 30 giugno 2024 ma che, dalla prossima estate, potrebbe liberarsi per la Juventus. Il post Allegri può essere rappresentato proprio dall’allenatore 44enne ma, intanto, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe gioire anche per un altro ‘colpo’.

L’agente del tecnico della Fiorentina è Fali Ramadani, lo stesso di un altro profilo che a lungo è stato inseguito dalla società bianconera. Si tratta di Nikola Milenkovic, roccioso difensore classe 1997 che lo scorso agosto ha rinnovato con la società di Commisso fino al 2027. Il difensore, come detto al pari di Italiano, è assistito da Ramadani che potrebbe quindi portare entrambi a Torino per il nuovo corso bianconero.

La Juventus, grazie al possibile approdo di Sottil alla Fiorentina, può ripartire ancora una volta: l’ipotesi Italiano, con Milenkovic al centro della retroguardia della ‘Vecchia Signora’, può concretizzarsi la prossima estate.