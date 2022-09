Conte alla Juve, ecco il primo colpo: clamoroso ritorno

Il possibile arrivo di Antonio Conte potrebbe regalare ai tifosi juventini anche il ritorno di un ex bianconero

La clamorosa crisi della Juventus, protagonista di un avvio di stagione da incubo, che ricalca da vicino quanto successo nella scorsa stagione, ha riaperto il fronte, ora molto numeroso e rumoroso, di chi vorrebbe separarsi da Massimiliano Allegri. Appurato che un divorzio a stagione in corso potrebbe essere complicato per svariati motivi, si guarda già all’anno prossimo. Con tanti nomi eccellenti in ballo.

Tra questi figura anche Antonio Conte, il tecnico dei tre scudetti consecutivi alla Juve, quello che ha iniziato il clamoroso ciclo di 9 titoli nazionali vinti di seguito dal club torinese. Dopo la parentesi nerazzurra all’Inter – vissuta come un ‘tradimento’ da parte dei tifosi bianconeri- l’allenatore ha sposato la causa del Tottenham Hotsput, tornando così a vivere l’atmosfera della Premier dopo la felice esperienza al Chelsea. Le indiscrezioni su un possibile ritorno del tecnico salentino alla Continassa non si placano: la sorpresa delle ultime ore risiede invece nel profilo che l’allenatore potrebbe portar con sè a Torino.

Conte torna alla Juve? sorpresa Kulusevski

Ceduto al Tottenham nel mercato di gennaio della scorsa stagione – assieme al compagno Rodrigo Bentancur – Dejan Kulusevski si è subito fatto rimpiangere dai tifosi bianconeri. E sì che la Premier è oggettivamente un campionato più competitivo di quello italiano. Eppure lo svedese, libero di dar sfogo al suo talento e alle sue innegabili doti fisiche, ha fatto subito vedere di che pasta fosse fatto.

Antonio Conte, che lo aveva caldeggiato espressamemte il suo acquisto con il Dg Fabio Paratici, lo ha messo al centro del suo progetto, venendone ripagato. In termini di assist e gol. E non solo. Qualora si consumasse veramente il suo clamoroso ritorno alla guida della Juventus, il mancino scandinavo potrebbe essere una delle prime richiesta che il tecnico potrebbe inoltrare alla dirigenza.