Prosegue la ricostruzione della Juventus, con Massimiliano Allegri ancora alla guida: altri due big potrebbero arrivare a zero nel 2023

È andata in scena in queste ore la riunione del Consiglio di Amministrazione della Juventus. Il CdA ha approvato il bilancio e non solo.

Temi “caldi” anche l’operato di Allegri e della dirigenza bianconera. “Quando vengono riportate certe affermazioni mi faccio una risata, anche se ci sarebbe poco da ridere… Il tema del parametro zero, poi, è svolto da alcuni con sospetta e fuorviante sufficienza. Per dire, non vale per Donnarumma, ma vale per Dybala? Parametro zero significa che il costo del giocatore è stato interamente ammortizzato. – ha dichiarato Arrivabene prima del calciomercato estivo – Ho letto anche che sarei stato poco chiaro? Lo sono stato fin troppo. A furia di messaggi in codice calcistico va a finire che le cose dette chiare non le capisce più nessuno”. Nell’ultima sessione la Juve è tornata a puntare con forza sui parametri zero, puntando su due big come Pogba e Di Maria. Potrebbe non essere finita su questo fronte.

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Firmino e non solo

Tra i big in scadenza al termine della stagione in corso spicca Roberto Firmino, già accostato alla Juventus nell’ultimo mese di mercato estivo. L’esperto centravanti brasiliano del Liverpool potrebbe affiancare Vlahovic, con un altro possibile colpo a zero ma dalla Serie A. Si tratta di Malinovskyi, ormai scaricato da Gasperini e già vicino all’addio in estate. La Juventus studia i prossimi colpi.