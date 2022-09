Simeone non lo vede, il Milan ora piazza il colpo

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: il club rossonero è pronto per nuovi innesti in ottica futura, la suggestione dall’Atletico

Novità importanti in vista dei prossimi mesi con il Milan sempre molto agguerito in ottica calciomercato con innesti di assoluto valore. La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente per eventuali acquisti di qualità.

All’Atletico “El Cholo” Simeone ha cambiato le sue gerarchie e così Angel Correa ha collezionato pochi minuti in stagione. Un cambio repentino con un colpo di scena inaspettato, ma con gli anni le gerarchie cambiano velocemente. Così il talentuoso attaccante argentino potrebbe anche pensare all’addio per una nuova avventura suggestiva della sua carriera dopo gli anni d’oro con i Colchoneros.

Il suo tempo in Spagna sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda: il Milan potrebbe pensare proprio a lui sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza rossonera è sempre alla ricerca di validi innesti per il ruolo di esterno destro: così Correa potrebbe essere una soluzione vantaggiosa vista la sua situazione all’Atletico Madrid.

Milan, Correa è pronto a giocarsi le sue chance

Sarà una stagione un po’ sorprendente vista anche l’imminente sosta Nazionale al Mondiale che si giocherà a cavallo tra novembre e dicembre. Correa potrebbe così optare di dire addio già a partire da gennaio andando via in prestito con il possibile riscatto da parte del Milan. Simeone gli ha concesso soltanto pochi minuti in campionato: così la sua decisione arriverà a breve se non dovessero cambiare le dinamiche.