Allegri contro Simeone e Mourinho: è sfida totale per prenderlo gratis

C’è anche la Juventus sulle tracce di Caglar Söyüncü. Il difensore turco nel mirino della squadra di Massimiliano Allegri

C’è un’altra pretendente per Caglar Söyüncü: il difensore classe ’96 è in uscita dal Leicester City e potrebbe finire in Serie A dove lo segue anche la Juventus.

Si allunga la lista delle squadre interessate a Caglar Söyüncü, difensore turco classe ’96 prossimo ad andare in scadenza di contratto con il Leicester City. In forza alle Foxes dal 2018, fu prelevato dal Friburgo per circa venti milioni di euro ed oggi il suo valore si aggira intorno ai trenta.

Da tempo, sulle sue tracce c’è la Roma, in sfida con l’Atletico Madrid per aggiudicarsi le prestazioni del difensore turco, attualmente fermo ai box a causa di un problema al ginocchio che gli sta impedendo di giocare in questo avvio di stagione.

Calciomercato Juventus, piace Söyüncü per la difesa

Il difensore classe ’96 andrà in scadenza di contratto e a partire dal prossimo gennaio sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero. Nella corsa a due tra Atletico Madrid e Roma si potrebbe inserire anche la Juventus, intenzionata a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.