Servono 40 milioni: così il Milan fa tremare Spalletti

Il Milan non si ferma e punta adesso il gioiello del Napoli: pronto l’assalto, la richiesta di De Laurentiis è notevole

La sconfitta casalinga contro il Napoli è alle spalle, il Milan guarda oltre ed è già orientato verso il match in casa dell’Empoli dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri devono quindi dare subito una risposta importante alle rivali per la corsa scudetto. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno inoltre già intenzione di muoversi in ottica calciomercato: che sia gennaio o giugno, le idee della dirigenza campione d’Italia sono chiare.

Intervenire dove non si è potuto negli ultimi tre mesi, completando una rosa competitiva anche se non in ogni zona del campo. E per farlo i radar della società di via Aldo Rossi si sono posati a Napoli: alla corte di Luciano Spalletti vi è un nome che piace tanto ai rossoneri e che potrebbe tramutarsi in un concreto obiettivo per il 2023.

Maldini vuole il pupillo di Spalletti: pronto l’assalto

La partenza di Franck Kessie verso Barcellona ha lasciato un buco importante, nell’immediato, nella mediana di Stefano Pioli. La firma del giovane Vranckx viene vista più come un investimento per il futuro: ecco perchè, già nei prossimi mesi, il ‘Diavolo’ ha intenzione di provare a strappare una delle pedine più preziosi del Napoli capolista. Quello Zambo Anguissa che ha fatto una partita straordinaria con il Liverpool, attestandosi tra i migliori in campo anche a San Siro contro gli uomini di Pioli.

Arrivato per 15 milioni dal Fulham, il camerunense ha conquistato tutti moltiplicando la sua valutazione in pochi mesi agli ordini di Spalletti. E adesso i possibili sondaggi del ‘Diavolo’ porterebbero ad una richiesta importantissima da parte del club di Aurelio De Laurentiis: il patron degli azzurri non scenderà sotto i 40 milioni di euro.

9 fino a questo momento le presenze di Anguissa, tra campionato e Champions League, con la maglia azzurra: 1 rete e 3 assist vincenti per il desiderio di mercato di Maldini e Massara.